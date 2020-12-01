Геймер с никнеймом SweetsourNostradamus поделился интересной историей на reddit. Рассказ о его приключении в World of Warcraft очень быстро стал одним из самых популярных на этой платформе.

На платформе reddit приобретает популярность пост пользователя SweetsourNostradamus, в котором он рассказал о необычном диалоге со случайным игроком в World of Warcraft. Этот пост уже собрал более 26 тысяч лайков.

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Игрок с никнеймом SweetsourNostradamus просто выполнял квест, а его игровой персонаж находился в форме призрачного ящера. В один момент он получил личное сообщение от одного из пользователей, в котором последний попросил его постоять немного на месте. Оказалось, что дочь этого геймера интересуется динозаврами и ей очень понравился этот. Маленькую девочку заинтересовала форма этого ящера и его странные рога. SweetsourNostradamus выполнил просьбу незнакомца, а потом написал пост на платформе reddit, в котором отметил:

Не могу сказать, испытывал ли я когда-либо что-то такое волшебное, играя в эту игру. Я просто сдавал квест, находясь в форме призрачного ящера

" – Хэй, можешь постоять на месте 30 секунд? – Конечно. – Моя дочь обожает динозавров. "О, у него есть рога". "Я хочу такого в подарок от Санты". Спасибо друг, ее всего 4. – ха ха, без проблем." / reddit

Этой девочке 4 года и она очень любит динозавров. Ее отец отметил, что она уже даже знает наизусть более 30 их видов. Очень многие пользователи сразу захотели подарить девочке этого динозавра. Хорошо, что он есть в официальном онлайн-магазине Blizzard. SweetsourNostradamus повторно связался с отцом девочки, чтобы спросить адрес и разрешение на отправку этих сюрпризов. Отец оказался не против.

Динозавр из магазина Blizzard выглядит не очень грозно / фотография из онлайн-магазина Blizzard