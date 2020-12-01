Геймер з нікнеймом SweetsourNostradamus поділився цікавою історією на reddit. Розповідь про його пригоду у World of Warcraft дуже швидко стала однією з найпопулярніших на цій платформі.

На платформі reddit набуває популярності пост користувача SweetsourNostradamus, у якому він розповів про незвичайний діалог з випадковим гравцем у World of Warcraft. Цей пост вже зібрав понад 26 тисяч лайків.

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Гравець з нікнеймом SweetsourNostradamus просто виконував квест, а його ігровий персонаж знаходився у формі примарного ящера. В один момент він отримав особисте повідомлення від одного з користувачів, у якому останній попросив його постояти трохи на місці. Виявилося, що донька цього геймера цікавиться динозаврами та їй дуже сподобався цей. Маленьку дівчинку зацікавила форма цього ящера та його дивні роги. SweetsourNostradamus виконав прохання незнайомця, а потім написав пост на платформі reddit, у якому відмітив:

Не можу сказати, чи я коли-небудь відчував щось таке чарівне, граючи у цю гру. Я просто здавав квест, перебуваючи у формі примарного ящера

" – Хей, можеш постояти на місці 30 секунд? – Звісно. – Моя донька обожнює динозаврів. "О, у нього є роги". "Я хочу такого у подарунок від Санти". Дякую друже, її всього 4. – ха ха, без проблем." / reddit

Цій дівчинці 4 роки та вона дуже полюбляє динозаврів. Її батько відмітив, що вона вже навіть знає напам'ять понад 30 їх видів. Дуже багато користувачів одразу захотіли подарувати дівчинці цього динозавра. Добре, що він є в офіційному онлайн-магазині Blizzard. SweetsourNostradamus повторно зв'язався з батьком дівчинки, щоб запитати адресу та дозвіл на відправку цих сюрпризів. Батько виявився не проти.

Динозавр з крамниці Blizzard виглядає не дуже грізно / світлина з онлайн-магазину Blizzard