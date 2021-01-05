Перший сезон Dota Pro Circuit 2021 розпочнеться вже 18 січня, але більшість команд ще повинна пройти через відбіркові раунди. Вже можна переглянути кваліфікаційні матчі за участю команд з Південно-Східної Азії, а СНД стартує вже 8 січня.

Розробники відеогри Dota 2 анонсували календар офіційних турнірів на 2021 рік. Цього року геймерів чекають два сезони Dota Pro Circuit, два мейджори та The International 10, який пройде у серпні у Стокгольмі. Games24 у цьому матеріалі розповість найцікавіше про перший сезон Dota Pro Circuit.

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Першою зупинкою на шляху до The International 10 стане Dota Pro Circuit, а точніше, закриті кваліфікації на це змагання, які вже навіть розпочалися у деяких регіонах. Матчі у регіоні Південно-Східної Азії стартували 4 січня, перші відбіркові поєдинки у Європі, Північній та Південній Америці розпочнуться 7 січня, а кваліфікації китайського регіону пройдуть з 8 по 10 січня. Відбіркові раунди у СНД стартують вже після різдвяних свят – 8 січня.

Звісно, що для нашої публіки найцікавішим є СНД регіон. У нас офіційним транслятором цього турніру стала студія Maincast, а всі матчі можна буде переглянути на платформі Twitch. Вже відомо команди, які отримали запрошення на закриті кваліфікації від СНД регіону:

EXTREMUM

HellRaisers

Gambit

Winstrike

Team Empire

B8

NoTechies

NoPangolier

Кваліфікації пройдуть за системою "double-elimination" (потрібно програти два матчі, щоб вилетіти з турніру), а поєдинки будуть проходити у форматі "bo3" (найкращий за результатом 3 мап). Одразу 4 найкращі команди потраплять у перший дивізіон, а інші 4 – у другий.

Перший сезон Dota Pro Circuit пройде з 18 січня по 28 лютого 2020 року (у Китаї до 14 березня, бо місцевим гравцям потрібна перерва на китайський Новий рік). У кожному регіоні буде два дивізіони по 8 колективів, у яких й будуть розігруватися місця на мейджор та рейтингові бали RMR. Одразу 2 найгірші команди з першого дивізіону вилітають у другий, а їх місце займуть 2 найкращі з другого. Колективи з другого дивізіону вилітають у відкриті кваліфікації.

У перший дивізіон запрошення від Valve отримали 4 найкращі колективи з кожного регіону, а інших чекають складні кваліфікаційні раунди. У СНД таке запрошення отримали наступні команд:

Virtus.pro

Natus Vincere

Team Spirit

Live to Win

Розклад матчів Dota Pro Circuit (час PST) / світлина з порталу Dota2