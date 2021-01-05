Що треба знати про Dota Pro Circuit 2021: учасники, формат, дати проведення та транслятор
Перший сезон Dota Pro Circuit 2021 розпочнеться вже 18 січня, але більшість команд ще повинна пройти через відбіркові раунди. Вже можна переглянути кваліфікаційні матчі за участю команд з Південно-Східної Азії, а СНД стартує вже 8 січня.
Розробники відеогри Dota 2 анонсували календар офіційних турнірів на 2021 рік. Цього року геймерів чекають два сезони Dota Pro Circuit, два мейджори та The International 10, який пройде у серпні у Стокгольмі. Games24 у цьому матеріалі розповість найцікавіше про перший сезон Dota Pro Circuit.
Цікаво Поезія з Dota 2: жінка написала вірші на основі фраз, які використовував її чоловік під час гри
Першою зупинкою на шляху до The International 10 стане Dota Pro Circuit, а точніше, закриті кваліфікації на це змагання, які вже навіть розпочалися у деяких регіонах. Матчі у регіоні Південно-Східної Азії стартували 4 січня, перші відбіркові поєдинки у Європі, Північній та Південній Америці розпочнуться 7 січня, а кваліфікації китайського регіону пройдуть з 8 по 10 січня. Відбіркові раунди у СНД стартують вже після різдвяних свят – 8 січня.
Звісно, що для нашої публіки найцікавішим є СНД регіон. У нас офіційним транслятором цього турніру стала студія Maincast, а всі матчі можна буде переглянути на платформі Twitch. Вже відомо команди, які отримали запрошення на закриті кваліфікації від СНД регіону:
- EXTREMUM
- HellRaisers
- Gambit
- Winstrike
- Team Empire
- B8
- NoTechies
- NoPangolier
Кваліфікації пройдуть за системою "double-elimination" (потрібно програти два матчі, щоб вилетіти з турніру), а поєдинки будуть проходити у форматі "bo3" (найкращий за результатом 3 мап). Одразу 4 найкращі команди потраплять у перший дивізіон, а інші 4 – у другий.
Перший сезон Dota Pro Circuit пройде з 18 січня по 28 лютого 2020 року (у Китаї до 14 березня, бо місцевим гравцям потрібна перерва на китайський Новий рік). У кожному регіоні буде два дивізіони по 8 колективів, у яких й будуть розігруватися місця на мейджор та рейтингові бали RMR. Одразу 2 найгірші команди з першого дивізіону вилітають у другий, а їх місце займуть 2 найкращі з другого. Колективи з другого дивізіону вилітають у відкриті кваліфікації.
У перший дивізіон запрошення від Valve отримали 4 найкращі колективи з кожного регіону, а інших чекають складні кваліфікаційні раунди. У СНД таке запрошення отримали наступні команд:
- Virtus.pro
- Natus Vincere
- Team Spirit
- Live to Win
Розклад матчів Dota Pro Circuit (час PST) / світлина з порталу Dota2
Поділитися новиною