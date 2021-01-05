Первый сезон Dota Pro Circuit 2021 начнется уже 18 января, но большинство команд еще должно пройти через отборочные раунды. Уже можно посмотреть квалификационные матчи с участием команд из Юго-Восточной Азии, а СНГ стартует уже 8 января.

Разработчики видеоигры Dota 2 анонсировали календарь официальных турниров на 2021 год. В этом году геймеров ждут два сезона Dota Pro Circuit, два мейджора и The International 10, который пройдет в августе в Стокгольме. Games24 в этом материале расскажет самое интересное о первом сезоне Dota Pro Circuit.

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Первой остановкой на пути к The International 10 станет Dota Pro Circuit, а точнее, закрытые квалификации на это соревнование, которые уже даже начались в некоторых регионах. Матчи в регионе Юго-Восточной Азии стартовали 4 января, первые отборочные поединки в Европе, Северной и Южной Америке начнутся 7 января, а квалификации китайского региона пройдут с 8 по 10 января. Отборочные раунды в СНГ стартуют уже после рождественских праздников – 8 января.

Конечно, для нашей публики наиболее интересен СНГ регион. У нас официальным транслятором этого турнира стала студия Maincast, а все матчи можно будет посмотреть на платформе Twitch. Уже известно команды, которые получили приглашение на закрытые квалификации от СНГ региона:

EXTREMUM

HellRaisers

Gambit

Winstrike

Team Empire

B8

NoTechies

NoPangolier

Квалификации пройдут по системе "double-elimination" (нужно проиграть два матча, чтобы вылететь из турнира), а поединки будут проходить в формате "bo3" (лучший по результатам 3 карт). Сразу 4 лучшие команды попадут в первый дивизион, а остальные 4 – во второй.

Первый сезон Dota Pro Circuit пройдет с 18 января по 28 февраля 2020 года (в Китае до 14 марта, потому что местным игрокам нужен перерыв на китайский Новый год). В каждом регионе будет два дивизиона по 8 коллективов, в которых и будут разыгрываться места на мейджор и рейтинговые баллы RMR. Сразу 2 худшие команды из первого дивизиона вылетают во второй, а их место займут 2 лучшие из второго. Коллективы со второго дивизиона вылетают в открытые квалификации.

В первый дивизион приглашение от Valve получили 4 лучших коллектива из каждого региона, а остальных ждут сложные квалификационные раунды. В СНГ такое приглашение получили следующие команд:

Virtus.pro

Natus Vincere

Team Spirit

Live to Win

Расписание матчей Dota Pro Circuit (время PST) / фотография с портала Dota2