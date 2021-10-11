У проєкті від Amazon геймери стикаються з численними проблемами: від візуальних багів до переповнених серверів чи засилля ботів, які не дають порибалити. Але мало хто міг би подумати, що однією з найбільших проблем гравців стануть інші гравці.

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У New World гравці розділені на три фракції, що постійно воюють одна з одною за контроль над зонами. Геймери, класично для ММО, об'єднуються у гільдії, які представляючи ту чи іншу фракцію можуть оголосити війну іншим гільдіям та поборотися за прямий контроль над містами та навколишньою місцевістю.

Якщо гільдія володіє територією, то вона отримує прибуток від податків, сплачуваних гравцями, коли ті торгують предметами чи використовують ремісничі станції у цій зоні. Безземельним об'єднанням в основному доводиться покладатися на щедрість внесків своїх членів. Єдина проблема полягає в тому, що по суті гільдії працюють на чистій довірі, оскільки ніщо не заважає їх лідеру, який є єдиним, хто може розпоряджатися коштами об'єднання, втекти з усім золотом.

Фракції у New World / зображення vg247.com

На цьому тижні у сабреддіті New World гравці почали активно ділитися історіями про розпад цілих фракцій через подібні підлі вчинки геймерів. Найбільше серед них виділяється історія користувача під ніком Paradoggs. У ній він розповів, що на сервері Heracleion, був членом гільдії, яка нещодавно програла війну. Втративши територію, їх лідер почав благати своїй "підданих" пожертвувати все до останньої монети золота, щоб заплатити збір, необхідний для придбання останнього вільного міста на сервері.

Мапа гри New World / зображення incendar.com

Оскільки це був останній шанс гільдії стати на ноги її члени, ясним чином погодилися з такою ідеєю. Paradoggs та його брати по зброї поповнили скарбницю гільдії на близько 60 000 золота, що є досить великою сумою. Як тільки це сталося лідер гільдії забрав всі гроші та зник. За словами Paradoggs, горе-керівник та його друзі створили нових персонажів, переказали кошти на їх рахунок та видалили старих героїв, щоб ніхто не зміг їх відстежити. Така віроломна зрада занурила фракцію у суцільний хаос.

Дев'яносто людей з гільдії залишилися одні, розорені та зраджені. Фракція (найменша на цьому сервері) в сум'ятті та зневірі. Ніхто нікому не довіряє, і ніхто не знає, що з цим вдіяти, крім як потрапити під вторгнення і померти рюмсаючи, – зазначив Paradoggs.

В коментарях до цього посту на Reddit, незабаром з'явилося безліч гравців з до болю подібними історіями. Здається, що майже на всіх серверах New World лідери гільдій не соромляться спустошувати скарбниці задля власних цілей, що робить цей елемент гри досить суперечливим.

Шанувальники проєкту вже розпочали кампанію з привернення уваги розробників до цієї проблеми у соцмережах та вимагають дати доступ до казни більшій кількості людей, щоб убезпечити нехай і віртуальні, але важко зароблені кошти.