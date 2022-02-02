Майже всі шанувальники багатокористувацьких ігор час від часу стикаються з різними багами та іншими технічними недоліками. Зрозуміло, що не є винятком й відеогра Counter-Strike: Global Offensive, яку розробники з Valve регулярно наповнюють новим контентом.

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Наприклад, нещодавно в цій грі знайшли серйозний баг, який дозволяє геймерам телепортуватися в певні місця на мапі. А найгірше в цій ситуації те, шо гравці навчилися його контролювати та використовувати для досягнення своїх цілей.

Варто відзначити, що скористатися цим технічним недоліком можна на всіх картах, а також граючи за будь-яку зі сторін. Загалом працює все досить просто. Для цього геймерам потрібно вийти з матчу в головне меню, а потім зайти в паузі між раундами. Варто додати, що під час завантаження мапи потрібно якнайчастіше писати в консолі команду "joingame".

Якщо зробити все правильно, то можна відродитися не в стандартному місці, а в певній точці на мапі. Наприклад, блогер FURIOUSSS, який проводив матч на Mirage, за допомогою такого багу телепортувався в позицію з назвою "топ мід".

Щоправда, є в цього методу й одна дуже серйозна проблема. Річ у тім, що після перепідключення гравець втрачає зброю, броню та гранати. Тобто наступний раунд йому потрібно проводити зі стандартним пістолетом.

Як працює цей баг на мапі Mirage: відео

Варто відзначити, що баг став дуже популярним, а тому й недивно, що представники Valve звернули на нього увагу. Сьогодні вони випустили новий патч, а також опублікували список всіх змін, які з'явилися разом з ним. Згідно з офіційною інформацією, проблему вони усунули, а тому подібні телепортації тепер не повинні працювати у CS:GO.