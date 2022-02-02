Почти все поклонники многопользовательских игр время от времени сталкиваются с разными багами и другими техническими недостатками. Понятно, что не является исключением и видеоигра Counter-Strike: Global Offensive, которую разработчики из Valve регулярно наполняют новым контентом.

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Например, недавно в этой игре нашли серьезный баг, позволяющий геймерам телепортироваться в определенные места на карте. А хуже всего в этой ситуации то, что игроки научились его контролировать и использовать для достижения своих целей.

Стоит отметить, что воспользоваться этим техническим недостатком можно на всех картах, а также играя за любую из сторон. В целом работает все довольно просто. Для этого игрокам нужно выйти из матча в главное меню, а затем зайти в паузе между раундами. Следует добавить, что при загрузке карты нужно как можно чаще писать в консоли команду "joingame".

Если сделать все верно, то можно возродиться не в стандартном месте, а в определенной точке на карте. К примеру, блогер FURIOUSSS, проводивший матч на Mirage, с помощью такого бага телепортировался в позицию с названием "топ мид".

Правда, есть у этого метода и одна очень серьезная проблема. Дело в том, что после переподключения игрок теряет оружие, броню и гранаты. То есть следующий раунд ему нужно проводить со стандартным пистолетом.

Как работает этот баг на карте Mirage: видео

Стоит отметить, что баг стал очень популярным, а потому и неудивительно, что представители Valve обратили на него внимание. Сегодня они выпустили новый патч, а также опубликовали список всех изменений, которые появились вместе с ним. Согласно официальной информации, проблему они устранили, поэтому подобные телепортации теперь не должны работать в CS:GO.