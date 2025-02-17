Після того як США запропонували Україні угоду щодо обміну рідкісноземельних металів на військову допомогу, в соцмережах було чимало дописів з реакцією на це від пересічних українців, а тепер своє слово сказали геймери, інформує 24 Канал.

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"Вигідні" умови

У X (колишній твітер) з'явився допис від сторінки під назвою Державне Бюро Мемів, де висміяли пропозицію адміністрації Трампа, уявивши її у стилі вікна переговорів з відомої серії стратегій Sid Meier's Civilization.

На зображенні лідер США пропонує Україні обміняти чималу кількість ресурсів, серед яких уран і нафта, на мирний договір.

Щоправда, надійність такої угоди поставлена під сумнів, адже у неї є термін – 10 ходів.

Кумедний мем / Фото Державне Бюро Мемів у X

Пост набрав понад 40 тисяч переглядів та більш як 1 тисячу вподобань, але у коментарях до нього в геймерів знайшлося доволі слушне зауваження.

А де яйця?,

– запитав користувач @LeScrawl.

Цікаво, що аби посміятися над ситуацією було обрано саме Civilization, яка не так давно добряче розлютила українських фанатів відеоігор наявністю російської фракції.