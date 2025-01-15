За словами розробників, Росія у грі асоціюється з "розкішшю та нерівністю, мистецтвом і культурою", інформує 24 Канал.

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Здібність Dusha відповідає за симпатію до лідерів, які не мають унікальних "Великих Витворів".

відповідає за симпатію до лідерів, які не мають унікальних "Великих Витворів". Prosveshchenie підвищує розвиток культури та науки,

підвищує розвиток культури та науки, а Samoderzhaviye у поєднанні з традицією General Moroz забезпечує перевагу у війнах на територіях тундри.

у поєднанні з традицією забезпечує перевагу у війнах на територіях тундри. Здібність Obshchina сприяє збільшенню продовольчих ресурсів і культури.

Також фракція матиме доступ до унікальних юнітів — козаків і реактивних систем залпового вогню "Катюша".

Обурення українських гравців

Анонс фракції Росії викликав обурення серед української спільноти. Користувачі в соціальних мережах закликали Firaxis зважати на реалії сьогодення, зокрема на триваючу війну Росії проти України.

Коментатори саркастично запитували, чому у фракції немає здібності Snokhachestvo або інших, що краще б відображали історичну реальність, і наголосили, що справжньою унікальною здібністю мала б бути Cultural genocide.

Також у коментарях до публікації про фракцію Russia користувачі нагадали розробникам про справжню "душу" та "культуру" Росії, яку вона намагається поширювати на тимчасово окупованих територіях України вбиваючи цивільне населення, дітей та стираючи міста повністю.

А тим часом Колишні розробники The Witcher 3 і Cyberpunk 2077 анонсували нову RPG про вампірів

Додаткове обурення викликало те, що Civilization 7 має російську локалізацію, тоді як українська відсутня. При цьому гра коштує 3000 гривень у Steam, що також викликало хвилю критики серед українських гравців.