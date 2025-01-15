По словам разработчиков, Россия в игре ассоциируется с "роскошью и неравенством, искусством и культурой", информирует 24 Канал.

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Способность Dusha отвечает за симпатию к лидерам, которые не имеют уникальных "Великих Творений".

отвечает за симпатию к лидерам, которые не имеют уникальных "Великих Творений". Prosveshchenie повышает развитие культуры и науки,

повышает развитие культуры и науки, а Самодержавие в сочетании с традицией General Moroz обеспечивает преимущество в войнах на территориях тундры.

в сочетании с традицией обеспечивает преимущество в войнах на территориях тундры. Способность Obshchina способствует увеличению продовольственных ресурсов и культуры.

Также фракция будет иметь доступ к уникальным юнитам - казакам и реактивным системам залпового огня "Катюша".

Возмущение украинских игроков

Анонс фракции России вызвал возмущение среди украинского сообщества. Пользователи в социальных сетях призвали Firaxis учитывать реалии сегодняшнего дня, в частности на продолжающуюся войну России против Украины.

Комментаторы саркастически спрашивали, почему у фракции нет способности Snokhachestvo или других, что лучше бы отражали историческую реальность, и отметили, что настоящей уникальной способностью должна была бы быть Cultural genocide.

Также в комментариях к публикации о фракции Russia пользователи напомнили разработчикам о настоящей "душе" и "культуре" России, которую она пытается распространять на временно оккупированных территориях Украины убивая гражданское население, детей и стирая города полностью.

А тем временем Бывшие разработчики The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 анонсировали новую RPG о вампирах

Дополнительное возмущение вызвало то, что Civilization 7 имеет русскую локализацию, тогда как украинская отсутствует. При этом игра стоит 3000 гривен у Steam, что также вызвало волну критики среди украинских игроков.