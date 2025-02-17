После того как США предложили Украине соглашение по обмену редкоземельных металлов на военную помощь, в соцсетях было немало сообщений с реакцией на это от рядовых украинцев, а теперь свое слово сказали геймеры, информирует 24 Канал.

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"Выгодные" условия

В X (бывший твитер) появилось сообщение от страницы под названием Державне Бюро Мемів, где высмеяли предложение администрации Трампа, представив ее в стиле окна переговоров из известной серии стратегий Sid Meier's Civilization.

На картинке лидер США предлагает Украине обменять немалое количество ресурсов, среди которых уран и нефть, на мирный договор.

Правда, надежность такого соглашения поставлена под сомнение, ведь у нее есть срок – 10 ходов.

Забавный мем / Фото Государственное бюро мемов в X

Пост набрал более 40 тысяч просмотров и более 1 тысячи лайков, но в комментариях к нему у геймеров нашлось довольно дельное замечание.

А где яйца?,

– спросил пользователь @LeScrawl.

Интересно, что, чтобы посмеяться над ситуацией было выбрано именно Civilization, которая не так давно сильно разозлила украинских фанатов видеоигр наличием русской фракции.