Ніл Дракманн пояснив, чому не братиме участі в створенні 3 сезону серіалу The Last of Us
- Ніл Дракманн оголосив, що не братиме участі у створенні 3 сезону серіалу The Last of Us, щоб зосередитися на своїй кар'єрі в ігровій індустрії.
- Його рішення викликало різні реакції серед геймерів, зокрема занепокоєння щодо майбутнього сезону серіалу.
- Дракманн планує зосередитися на нових проектах студії Naughty Dog, включаючи гру Intergalactic: The Heretic Prophet.
Один з головних творців ігрового всесвіту The Last of Us не працюватиме над 3 сезоном серіалу Останні з нас, про що він повідомив у соцмережах.
Легендарний Ніл Дракманн вирішив відступити від участі в створенні серіалу за мотивами його творіння, повідомляє 24 Канал з посиланням на Naughty Dog у X.
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Інші пріоритети
2 сезон серіалу Останні з нас залишив глядачам доволі змішані відчуття. Багато геймерів були невдоволені змінами, які зробили творці адаптації, хоча в їх числі був і творець оригінальної гри Ніл Дракманн.
Аж ось, керівник студії Naughty Dog, оголосив, що фільмування 3 сезону проєкту і зовсім пройдуть без нього.
Натомість розробник хоче зосередитися на своїй кар'єрі в ігровій індустрії.
Я прийняв складне рішення відмовитися від своєї творчої участі в The Last of Us для HBO. Завершивши роботу над 2-м сезоном і до того, як розпочнеться будь-яка значуща робота над 3-м сезоном, зараз саме час повністю зосередитися на Naughty Dog та її майбутніх проєктах, включаючи написання сценарію та режисуру нашої захопливої наступної гри, Intergalactic: The Heretic Prophet, а також моїх обов'язках керівника студії та керівника творчого відділу,
– заявив Ніл.
Трейлер наступної гри студії – дивіться відео
Подібне рішення викликало чимало сум'яття в рядах геймерів. Дехто вважає, що це піде на користь студії, а отже усім шанувальникам відеоігор.
Інші ж непокояться, що без нагляду Дракманна шоуранер серіалу Крейг Мазін перетворить його у щось, чого не хотіли б бачити шанувальники оригінальної історії. Розсудить ці два табори лише час.