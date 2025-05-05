NAVI Junior отримали запрошення на важливий турнір з Dota 2

Закінчилися всі кваліфікації на DreamLeague Season 26 – турнір з Dota 2, що традиційно розігрує один мільйон доларів. Участь у події візьмуть 16 команд, серед яких і українська NAVI Junior.

Що відомо

DreamLeague Season 26 починається вже 19 травня й триватиме до 1 червня 2025 року. Він повністю онлайновий, тобто не передбачає особистої участі на змаганнях, пише 24 Канал.

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Турнір передбачає, що переможець отримає 250 000 доларів. Для другого місця готують суму в 100 000 доларів. Третя команда забере 80 тисяч, а четверта – 60 тисяч доларів. У минулому сезоні жодна з команд NAVI не брала участі, а у 24-му з'явилась інша команда з України під назвою Palianytsia. На жаль, перемогти вона не змогла й заробила лише 10 000 доларів.

Цього разу гравці NAVI Junior показують чудові результати – навіть у дечому кращі, ніж основна команда. Нещодавно вони добралися до плей-оф у PGL Wallachia Season 4.

Як повідомляє офіційний сайт NAVI, молодіжний склад отримав пряме запрошення на DreamLeague Season 26. Команда замінить Tundra, які відмовилися від участі в турнірі.

Наразі вже відомі 14 учасників:

NAVI Junior

PARIVISION

Team Liquid

BetBoom

Team Falcons

Gaimin Gladiators

AVULUS

Nigma Galaxy

BOOM

Talon

Shopify Rebellion

OG

Edge

Aurora

А також переможці локального китайського турніру ACL X ESL Challenger China, які ще не відомі.

Західноєвропейський клуб Tundra Esports відмовився від запрошення, але не пояснив причини такого рішення. Тепер, згідно з правилами ESL Pro Tour, команда буде оштрафована на 20% своїх поточних очок EPT за зняття з турніру після підтвердження участі.

У березні з 26-го сезону DreamLeague також вибула команда Team Spirit, яку замінить Team Liquid.

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