Дуа Ліпа може з'явитися у футбольному симуляторі FIFA 21. У файлах гри були виявлені моделі цієї співачки та ще деяких знаменитостей.

У файлах гри FIFA 21 були знайдені моделі нових футбольних персонажів для одного з режимів цієї відеогри. Після цього на youtube-каналі NonoLoko10 вийшло відео, у якому автор і показав як ці моделі виглядають у грі.

Цікаво Унікальні товари для геймерів з AliExpress: такого ви ще не бачили – фото

Дивіться відео з моделями знаменитостей у грі FIFA 21

Новими ігровими персонажами можуть стати Дуа Ліпа, Льюїс Хемілтон та Девід Бекхем. Користувачі припускають, що ці знаменитості можуть з'явитися у режимі Volta (змагання з вуличного футболу). У вересні розробники FIFA 21 вже зробили віртуальними футболістами боксера Ентоні Джошуа та діджея Diplo.

Ігрова модель Дуа Ліпи у FIFA 21 / фото з сайту Who Ate all the Pies

Ігрова модель Льюїса Хемілтона у FIFA 21 / фото з сайту Who Ate all the Pies

Volta Режим вуличного футболу у грі FIFA 21, у якому змагання проходять на невеликих майданчиках, в обмежених складах. Вперше цей режим з'явився у FIFA 20, раніше це була самостійна гра, яка називалася FIFA Street.

Один з треків співачки Дуа Ліпи вже з'являвся у FIFA 21, тому поява цієї знаменитості не повинна дивувати шанувальників гри. Можна припустити, що це не останні знаменитості які з'являться у футбольному симуляторі від Electronic Arts.