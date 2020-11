Дуа Липа может появиться в футбольном симуляторе FIFA 21. В файлах игры были обнаружены модели этой певицы и еще некоторых знаменитостей.

В файлах игры FIFA 21 были найдены модели новых футбольных персонажей для одного из режимов этой видеоигры. После этого на youtube-канале NonoLoko10 вышло видео, в котором автор и показал как эти модели выглядят в игре.

Интересно Уникальные товары для геймеров с AliExpress: такого вы еще не видели – фото

Смотрите видео с моделями знаменитостей в игре FIFA 21

Новыми игровыми персонажами могут стать Дуа Липа, Льюис Хэмилтон и Дэвид Бекхэм. Пользователи предполагают, что эти знаменитости могут появиться в режиме Volta (соревнования по уличному футболу). В сентябре разработчики FIFA 21 уже сделали виртуальными футболистами боксера Энтони Джошуа и диджея Diplo.

Игровая модель Дуа Липы в FIFA 21 / фото с сайта Who Ate all the Pies

Игровая модель Льюиса Хэмилтона в FIFA 21 / фото с сайта Who Ate all the Pies

Volta Режим уличного футбола в игре FIFA 21, в котором соревнования проходят на небольших площадках, в ограниченных составах. Впервые этот режим появился в FIFA 20, раньше это была самостоятельная игра, которая называлась FIFA Street.

Один из треков певицы Дуа Липы уже появлялся в FIFA 21, поэтому появление этой знаменитости не должно удивлять поклонников игры. Можно предположить, что это не последние знаменитости которые появятся в футбольном симуляторе от Electronic Arts.