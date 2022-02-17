У вересні 2019 року компанія Kwalee та студія Damage State анонсували нову відеогру Scathe. Після цього розробники кілька разів виходили на зв'язок з аудиторією, щоправда, досить детально розповісти про свій проєкт вони вирішили лише зараз.

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Геймплейний трейлер Scathe

Варто розпочати з того, що Scathe – це шутер, який дуже схожий на проєкти з популярної серії DOOM. Гравцям потрібно буде взяти на себе роль персонажа з іменем Загибель, який має зібрати певну кількість пекельних каменів та вибратися зі смертельного лабіринту.

Щоправда, зробити це буде дуже непросто, а все тому, що йому заважатимуть різноманітні моторошні демони. Автори розповіли, що для боротьби з ними підготували великий вибір озброєння. А також вони додали, що в кожної зброї буде якась унікальна особливість.

Геймплейний трейлер відеогри Scathe: відео

Інша інформація про Scathe

Розробники розповіли, що проходити відеогру можна буде не лише наодинці, а й в кооперативі до чотирьох гравців. Останній працює за системою "Drop-In/Drop-Out", а це означає, що всі користувачі можуть вільно приєднуватися та покидати сесію без втрати прогресу.

Наостанок варто відзначити, що відеогра Scathe вийде на PC, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One. Точну дату релізу розробники поки не називали, хоча вже й відомо, що відбутися це має у 2022 році. Також додамо, що з 21 по 28 лютого всі користувачі сервісу Steam зможуть випробувати безплатну демонстраційну версію гри.

Відеогра Scathe / Фото з крамниці Steam