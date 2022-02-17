В сентябре 2019 года компания Kwalee и студия Damage State анонсировали новую видеоигру Scathe. После этого разработчики несколько раз выходили на связь с аудиторией, правда, довольно детально рассказать о своем проекте они решили только сейчас.

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Геймплейный трейлер Scathe

Стоит начать с того, что Scathe – это шутер, который очень похож на проекты из популярной серии DOOM. Игрокам нужно будет взять на себя роль персонажа с именем Погибель, который должен собрать определенное количество адских камней и выбраться из смертельного лабиринта.

Правда, сделать это будет очень непросто, а все потому, что ему будут мешать разнообразные жуткие демоны. Авторы рассказали, что для борьбы с ними подготовили большой выбор вооружения. А также они добавили, что у каждого оружия будет некая уникальная особенность.

Геймплейный трейлер видеоигры Scathe: видео

Другая информация о Scathe

Разработчики рассказали, что проходить видеоигру можно будет не только одному, но и в кооперативе до четырех игроков. Последний работает по системе "Drop-In/Drop-Out", что означает, что все пользователи могут свободно присоединяться и покидать сессию без потери прогресса.

Напоследок стоит отметить, что видеоигра Scathe выйдет на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Точную дату релиза разработчики пока не называли, хотя уже и известно, что произойти это должно в 2022 году. Также добавим, что с 21 по 28 февраля все пользователи Steam смогут опробовать бесплатную демонстрационную версию игры.

Видеоигра Scathe / Фото из магазина Steam