Напевно, всі шанувальники серії BioShock вже давно хочуть почути хоч якусь офіційну інформацію про нову частину. Щоправда, власники франшизи поки не поспішають з цим, а загалом зараз навіть точно невідомо, на якому етапі знаходиться розробка цієї відеогри.

Варто розпочати з того, що інформація про цей проєкт з'являється в мережі вкрай рідко. Наприклад, кілька років тому відомий журналіст Джейсон Шраєр відзначив, що 2K Games взялася за розробку нової частини ще у 2015 році. А у "злитій" базі даних GeForce NOW є згадка одразу про дві нові гри в цьому всесвіті: BioShock rtx remaster та BioShock 2022.

Цього ж разу інформація про нову частину BioShock з'явилася у твітері, а якщо точніше, то на сторінці Oops Leaks. Одразу ж варто відзначити, що це джерело досить сумнівне, а тому до його інформації потрібно ставитися дуже скептично. Також можна ще додати, що надійні інсайдери поки не підтверджували ці дані.

Отже, власник цієї сторінки написав, що нова відеогра отримає назву Bioshock Isolation, а її офіційне представлення має відбутися вже на початку 2022 року. Згідно з його даними, розроблюється вона на ігровому рушії Unreal Engine 5, а працюють над цим проєктом ветерани студії Irrational Games та розробники, які створили Deus Ex: Mankind Divided, Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider та Mafia III. Для підтвердження цієї інформації інсайдер навіть опублікував кілька слайдів з презентації нової частини.

Назва та логотип нової частини BioShock / Фото твітер Oops Leaks

Також він поділився цікавою інформацією про сюжет майбутньої відеогри. Згідно з його даними, розробники планують розповісти історію про ідеологічне протистояння двох міст: вільне та демократичне, що знаходиться на поверхні, а також підземне, яким керують диктатори. Інсайдер ще додав, що між цими населеними пунктами буде знаходитися прикордонна зона, яку вони контролюють разом.

Ігровий світ у новій частині BioShock / Фото твітер Oops Leaks