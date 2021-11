Наверное, все поклонники серии BioShock уже давно хотят услышать хоть какую-нибудь официальную информацию о новой части. Правда, владельцы франшизы пока не спешат с этим, а сейчас даже точно неизвестно, на каком этапе находится разработка этой видеоигры.

Стоит начать с того, что информация об этом проекте появляется в сети крайне редко. К примеру, несколько лет назад известный журналист Джейсон Шрейер отметил, что 2K Games взялась за разработку новой части еще в 2015 году. А в "слитой" базе данных GeForce NOW есть упоминание сразу о двух новых играх в этой вселенной: BioShock rtx remaster и BioShock 2022.

На этот раз информация о новой части BioShock появилась в твиттере, а если точнее, то на странице Oops Leaks. Сразу же стоит отметить, что этот источник достаточно сомнительный, поэтому к его информации нужно относиться очень скептически. Также можно добавить, что надежные инсайдеры пока не подтверждали эти данные.

Итак, владелец этой страницы написал, что новая видеоигра получит название Bioshock Isolation, а ее официальное представление должно состояться уже в начале 2022 года. Согласно его данным, разрабатывается она на игровом движке Unreal Engine 5, а работают над этим проектом ветераны студии Irrational Games и разработчики, создавшие Deus Ex: Mankind Divided, Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider и Mafia III. Для подтверждения этой информации инсайдер даже опубликовал несколько слайдов с презентации новой части.

Название и логотип новой части BioShock / Фото твиттер Oops Leaks

Также он поделился интересной информацией о сюжете будущей видеоигры. Согласно его данным, разработчики планируют рассказать историю об идеологическом противостоянии двух городов: свободном и демократическом, находящемся на поверхности, а также подземном, которым руководят диктаторы. Инсайдер еще добавил, что между этими населенными пунктами будет находиться пограничная зона, которую они контролируют вместе.

Игровой мир в новой части BioShock / Фото твиттер Oops Leaks