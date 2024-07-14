У Steam можна безкоштовно отримати одразу дві гри з хорошими відгуками
Користувачам платформи Valve краще поспішити, якщо вони хочуть безплатно отримати дві цікаві відеоігри з вельми позитивними відгуками.
Протягом обмеженого часу користувачі Steam можуть абсолютно безкоштовно отримати одразу два проєкти, повідомляє Games 24.
Цікаво Віртуальна прохолода – 4 відеоігри, які відволічуть вас від спеки
Нечувана щедрість у Steam
Платформа від Valve не славиться частими випадками роздачі безплатних ігор, на відміну від EGS, тому коли таке відбувається це завжди подія.
Цього разу в Steam віддають даром одразу дві гри – Pizza Hero та All Walls Must Fall.
Перший проєкт це такий собі омаж на Vampire Survivors, але з піцою в головній ролі. На момент написання матеріалу, гра має загальну оцінку користувачів Steam "Дуже схвальні" зі 182 відгуками.
Геймплей Pizza Hero – дивитися відеоЗауважте! Розробники Pizza Hero планують в якийсь момент зробити гру платною. Хоча наразі немає конкретної дати, якщо вас зацікавив проєкт, то краще додати його до своєї бібліотеки якомога швидше.
Інша безплатна гра – All Walls Must Fall, покрокова стратегія з рейтингом рецензій у "Переважно схвальні" (71% позитивних відгуків з 284).
Трейлер гри All Walls Must Fall – перегляньте ролик
Як повідомили розробники, гра стала повністю безкоштовною до свого шестирічного ювілею і залишиться такою назавжди.