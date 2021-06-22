Тиждень тому студія Rare анонсувала нове масштабне доповнення для відеогри Sea of Thieves. Оновлення отримало назву A Pirate's Life, а створене воно за мотивами "Піратів Карибського моря".

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Реліз цього оновлення відбудеться вже сьогодні, тому незадовго до цієї події розробники провели трансляцію, де й розповіли чимало цікавого про цей кросовер. Варто розпочати з того, що Джонні Депп у створені цього доповнення не брав участі, бо Disney вже давно не співпрацює з актором. Зовнішність та рухи ігровому персонажу подарував Саймон Ньютон (один з дублерів Деппа), а голос – Джаред Батлер, який вже озвучував цього герой в іграх.

Сюжет буде присвячений пошукам "Моря злодії" – місця, де пірати живуть вільно та вічно. Джек знайшов ключ, який дозволяє відчиняти "двері' в різноманітні світи. У такий спосіб цей відомий капітан й потрапив у світ Sea of Thieves, щоправда, разом з ним сюди завітав й Дейві Джонс. Загалом в основу цього доповнення лягли не лише фільми, а й оригінальний атракціон. Розробники відзначили, що ігрові пригоди розпочнуться після подій останнього фільму, а також вони натякнули, що це може бути просто альтернативна реальність.

З оновленням A Pirate's Life у цій відеогрі з'явиться п'ять нових сюжетних історій. Перша буде присвячена зустрічі з цими капітанами, а друга – подорожі в королівство сирен. Інформації про інші історії поки немає. У грі з'являться нові вороги, локації, зброя, механіки, а також персонажі з "Піратів Карибського моря". Зрозуміло, що розробники додали у Sea of Thieves й різноманітні тематичні скіни, щоправда, зіграти за Джека Горобця не вийде (є лише його вбрання).

Наостанок варто відзначити, що безплатно завантажити доповнення A Pirate's Life зможуть всі власники оригінальної відеогри.

Трейлер доповнення A Pirate's Life – відео