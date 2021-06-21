Скіни вже давно стали невіддільною частиною дуже популярної відеогри Dota 2. Напевно, майже у всіх шанувальників цієї гри знайдеться хоч кілька таких предметів в інвентарі. Щоправда, є серед фанатів й такі гравці, які готові витрачати чимало коштів на скіни з цієї гри.

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Саме до таких геймерів й можна віднести головного героя цієї історії з нікнеймом Phantasma. Користувач розповів, що на початку цього місяця втратив свою колекцію скінів ціною у кілька тисяч доларів. Її викрали невідомі злодії, а від подібного його не врятували навіть всі захисні системи компанії Valve. Головний герой відзначив, що він використовував мобільний автентифікатор Steam Guard. Щоправда, злочинці змогли якось його обійти, а також продали всі скіни без підтвердження у цій програмі.

Зрозуміло, що Phantasma звернувся до представників технічної підтримки Steam, але останні не змогли йому нічим допомогти. Вони відзначили, що на його телефон відправлялися повідомлення для підтверджень, хоча головний герой їх чомусь не отримував. Тому вони припустили, що його телефон просто був вражений програмою, яка перехоплює такі повідомлення. Наостанок представники Valve додали, що не можуть повернути скіни.

Спершу головний герой написав, що жодної подібної програми він не знайшов на своїх пристроях. Щоправда, пізніше Phantasma згадав момент, у який він міг стати жертвою фішингу. Геймер відзначив, що один з його приятелів, з яким він давно не спілкувався, попросив його взяти участь у якомусь голосуванні. Він подумав, що це гарна можливість для того, щоб відновити контакт з цією людиною. Phantasma перейшов за цим посиланням, а там йому запропонували увійти на сайт для голосування через акаунт у Steam.

Зрозуміло, що винен лише головний герой, хоча він й наполягає на тому, що злочинці дуже легко змогли обійти всі захисні системи Valve (правда є й у цьому). Напевно, неважко здогадатися, яка ж основна мораль цієї історії.