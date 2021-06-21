Скины уже давно стали неотъемлемой частью очень популярной видеоигры Dota 2. Наверное, почти у всех поклонников этой игры найдется хоть несколько таких предметов в инвентаре. Правда, есть среди фанатов и такие игроки, которые готовы тратить немало средств на скины из этой игры.

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Именно к таким геймерам и можно отнести главного героя этой истории с никнеймом Phantasma. Пользователь рассказал, что в начале этого месяца потерял свою коллекцию скинов ценой в несколько тысяч долларов. Ее похитили неизвестные воры, а от подобного его не спасли даже все защитные системы компании Valve. Главный герой отметил, что он использовал мобильный аутентификатор Steam Guard. Правда, преступники смогли как-то его обойти, а также продали все скины без подтверждения в этой программе.

Понятно, что Phantasma обратился к представителям технической поддержки Steam, но последние не смогли ему ничем помочь. Они отметили, что на его телефон отправлялись сообщения для подтверждения, хотя главный герой их почему-то не получал. Поэтому они предположили, что его телефон был просто поражен программой, которая перехватывает такие сообщения. Напоследок представители Valve добавили, что не могут вернуть скины.

Сначала главный герой написал, что никакой подобной программы он не нашел на своих устройствах. Правда, позже Phantasma вспомнил момент, в который он мог стать жертвой фишинга. Геймер отметил, что один из его приятелей, с которым он давно не общался, попросил его принять участие в каком-то голосовании. Он подумал, что это хорошая возможность для того, чтобы восстановить контакт с этим человеком. Phantasma перешел по этой ссылке, а там ему предложили войти на сайт для голосования через аккаунт в Steam.

Понятно, что виноват только главный герой, хотя он и настаивает на том, что преступники очень легко смогли обойти все защитные системы Valve (правда есть и в этом). Наверное, нетрудно догадаться, какая основная мораль этой истории.