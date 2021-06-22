Неделю назад студия Rare анонсировала новое масштабное дополнение для видеоигры Sea of Thieves. Обновление получило название A Pirate's Life, а создано оно по мотивам "Пиратов Карибского моря".

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Релиз этого обновления состоится уже сегодня, поэтому незадолго до этого события разработчики провели трансляцию, где и рассказали немало интересного об этом кроссовере. Стоит начать с того, что Джонни Депп в создании этого дополнения не участвовал, поскольку Disney уже давно не сотрудничает с актером. Внешность и движения игровому персонажу подарил Саймон Ньютон (один из дублеров Деппа), а голос – Джаред Батлер, который уже озвучивал этого герой в играх.

Сюжет будет посвящен поискам "Моря воров" – места, где пираты живут свободно и вечно. Джек нашел ключ, который позволяет открывать "двери" в различные миры. Таким образом этот известный капитан и попал в мир Sea of Thieves, правда, вместе с ним сюда пришел и Дэйви Джонс. В целом в основу этого дополнения легли не только фильмы, а и оригинальный аттракцион. Разработчики отметили, что игровые приключения начнутся после событий последнего фильма, а также они намекнули, что это может быть просто альтернативная реальность.

С обновлением A Pirate's Life в этой видеоигре появится пять новых сюжетных историй. Первая будет посвящена встрече с этими капитанами, а вторая – путешествию в королевство сирен. Информации о других историях пока нет. В игре появятся новые враги, локации, оружие, механики, а также персонажи из "Пиратов Карибского моря". Понятно, что разработчики добавили в Sea of Thieves и разнообразные тематические скины, правда, сыграть за Джека Воробья не получится (есть только его наряд).

Напоследок стоит отметить, что бесплатно загрузить дополнение A Pirate's Life смогут все владельцы оригинальной видеоигры.

Трейлер дополнения A Pirate's Life​ – видео