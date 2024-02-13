Невдовзі після виходу дебютного трейлера GTA 6, з'явився такий собі "Джокер з Маямі", який стверджував, що Rockstar використали його образ у ролику без згоди.

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За це дивак погрожував подати до суду на розробників та видавців, вимагаючи у них як мінімум мільйон доларів.

З часом Лоуренс Салліван (справжнє ім'я колоритного американця – ред.) зрозумів, що у цій справі йому нічого не світить та значно пом'якшив свої вимоги.

GTA, Rockstar, Take-Two, ми маємо поговорити, я більше не суджуся з вами, я не суджуся з вами, але ви все ще викладете свої кляті грошенята,

– заявив молодик.

Тепер, "Джокер" просить 50 чи 100 тисяч доларів, але не просто так, а за роботу.

Салліван хоче, щоб Rockstar найняли його як актора озвучення для персонажа, зовнішність якого нібито і було скопійовано з його образу.

Звернення "Джокера з Маямі" – дивитися відео

Окрім того, Лоуренс також заявив, що хотів би "рекламувати гру і ходити на кожен комік-кон" і стверджує, що це вигідно самим розробникам.

Зважаючи на те що Rockstar та Take-Two ігнорували Саллівана впродовж всього цього часу, сумніваємося, що щось зміниться після його останнього звернення, хоча нова ідея чоловіка звучить досить цікаво.