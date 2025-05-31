Редактори персонажів у іграх Bethesda завжди дарували геймерам чималу свободу дій. Не став винятком і ремастер культової Oblivion, інформує 24 Канал.

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Поки один фанат Oblivion витратив 7 годин на найбільший принцип доміно, користувач Reddit під ніком lvl80warlock поділився на платформі результатом своїх кількох годин, "вбитих" за редактором зовнішності героя.

На позір публіки було представлено приголомшливе відтворення Кіану Рівза в ролі Джона Віка у світі TES IV.

Геймер зумів точно передати фірмове довге волосся та бороду кіногероя, а на додачу з гумором іменував свого персонажа Джонатаном.

Окрім впізнаваного образу, lvl80warlock вирішив створити власний "білд" для кілера, обравши тому знак народження Воїна та клас Чарівного Меча. Допис прийшовся до смаку фанатам гри та набрав понад 15 тисяч вподобань.

Наостанок геймер пообіцяв поділитися детальними налаштуваннями зовнішності героя, аби кожен охочий міг створити власного Джона Віка в Oblivion.