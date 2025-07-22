EA кожного року випускають нову частину серії футбольних симуляторів, а її попередниці продовжують бути доступними для гри та покупки ще декілька років, але це не про EA FC 24, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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EA FC 24 прибрали з продажу через проблеми з ліцензіями?

Франшиза футбольних ігор від Electronic Arts має величезну історію під брендом FIFA, одначе через розбіжності з однойменною організацією щодо продовження ліцензії, віднедавна футсими студії мають назву EA FC.

Перша гра цієї нової серії: EA Sports FC 24, стала одним з бестселлерів 2023 року, але пік її популярності минув зі зрозумілих причин.

Одначе, геймерів все одно здивувало те, що нещодавно проєкт було знято з продажу в цифрових магазинах PS Store, Xbox, Steam чи EGS без ніяких пояснень з боку розробників.

Зазвичай спортивні ігри зникають з продажу через закінчення терміну дії певних ліцензій, і хоча це, ймовірно, стосується й цього випадку, дивно, що EA ніяк не попередили про таке рішення.

Зараз онлайн-режими EA Sports FC 24 залишаються функціональними, а сама гра все ще доступна в підписках Xbox Game Pass Ultimate та EA Play.

Разом з тим, прогнозують, що невдовзі компанія може зупинити сервери гри, тож якщо у вас в ній залишилися незакінчені справи, то поспішайте з ними розібратися.