EA каждый год выпускают новую часть серии футбольных симуляторов, а ее предшественницы продолжают быть доступными для игры и покупки еще несколько лет, но это не про EA FC 24, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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EA FC 24 убрали из продажи из-за проблем с лицензиями?

Франшиза футбольных игр от Electronic Arts имеет огромную историю под брендом FIFA, однако из-за разногласий с одноименной организацией о продлении лицензии, с недавних пор футсимы студии называются EA FC.

Первая игра этой новой серии: EA Sports FC 24, стала одним из бестселлеров 2023 года, но пик ее популярности прошел по понятным причинам.

Однако, геймеров все равно удивило то, что недавно проект был снят с продажи в цифровых магазинах PS Store, Xbox, Steam или EGS без никаких объяснений со стороны разработчиков.

Обычно спортивные игры исчезают из продажи из-за окончания срока действия определенных лицензий, и хотя это, вероятно, касается и этого случая, странно, что EA никак не предупредили о таком решении.

Сейчас онлайн-режимы EA Sports FC 24 остаются функциональными, а сама игра все еще доступна в подписках Xbox Game Pass Ultimate и EA Play.

Вместе с тем, прогнозируют, что вскоре компания может остановить серверы игры, поэтому если у вас в ней остались незаконченные дела, то спешите с ними разобраться.