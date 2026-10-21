Electronic Arts повідомила про повернення своєї культової франшизи Fight Night, опублікувавши перше повідомлення на офіційній сторінці гри EA SPORTS Fight Night у соцмережі X.

Несподівана заява та деталі анонсу

На новоствореній сторінці в X представники видавця опублікували лаконічний анонс із зображенням боксерських рукавичок, які висять над порожнім рингом, та красномовною фразою.

Боротьба ніколи не закінчується,

– йдеться на зображенні.

To everyone who stayed in our corner: Fight Night is coming back. ️ #FightNight https://t.co/THPwtB7hTC — EA SPORTS Fight Night (@EASPORTSFN) October 20, 2026

Видавець звернувся до всіх, хто "залишався в кутку серії протягом цих років", і заявив про повернення бренду.

Разом із тим розробники утрималися від розкриття технічних подробиць проєкту чи дати релізу, проте сам факт відродження викликав бурхливу реакцію серед ігрової спільноти. Зокрема з огляду на те, що лишень у вересні з'явилася новина про те, що багатостраждальна франшиза Fight Night перебуває в остаточному нокауті.

Повернення боксерського симулятора стане третім великим відродженням класичних спортивних лінійок Electronic Arts після успішного перезапуску College Football та розробки Skate. Експерти пов'язують таке рішення з глобальними змінами у стратегії компанії після її придбання інвесторами з Саудівської Аравії.

Тим паче Саудівська Аравія активно фінансує професійний бокс, володіє авторитетним виданням The Ring і проводить видовищні поєдинки за участю Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, тому інтерес нових власників до віртуального рингу виглядає цілком логічним.