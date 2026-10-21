Electronic Arts сообщила о возвращении своей культовой франшизы Fight Night, опубликовав первое сообщение на официальной странице игры EA SPORTS Fight Night в социальной сети X.
Неожиданное заявление и детали анонса
На новой странице в X представители издателя опубликовали лаконичный анонс с изображением боксерских перчаток, висящих над пустым рингом, и красноречивой фразой.
Борьба никогда не заканчивается,
– говорится на изображении.
Издатель обратился ко всем, кто "оставался в углу серии на протяжении этих лет", и объявил о возвращении бренда.
Вместе с тем разработчики воздержались от раскрытия технических подробностей проекта или даты релиза, однако сам факт возрождения вызвал бурную реакцию среди игрового сообщества. В частности, учитывая, что всего лишь в сентябре появилась новость о том, что многострадальная франшиза Fight Night находится в окончательном нокауте.
Возвращение боксерского симулятора станет третьим большим возрождением классических спортивных серий Electronic Arts после успешного перезапуска College Football и разработки Skate. Эксперты связывают такое решение с глобальными изменениями в стратегии компании после ее приобретения инвесторами из Саудовской Аравии.
Тем более что Саудовская Аравия активно финансирует профессиональный бокс, владеет авторитетным изданием The Ring и проводит зрелищные поединки с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, поэтому интерес новых владельцев к виртуальному рингу выглядит вполне логичным.