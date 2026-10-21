Гарячий анонс від EA підірвав мережу – культовий симулятор боксу повертається

Фанатам віртуального боксу знадобилося 15 років терпіння, аби витримати чимало розчарувань, але вони врешті почули довгоочікувану новину від розробників.

Electronic Arts повідомила про повернення своєї культової франшизи Fight Night, опублікувавши перше повідомлення на офіційній сторінці гри EA SPORTS Fight Night у соцмережі X.

Несподівана заява та деталі анонсу

На новоствореній сторінці в X представники видавця опублікували лаконічний анонс із зображенням боксерських рукавичок, які висять над порожнім рингом, та красномовною фразою.

Боротьба ніколи не закінчується,

– йдеться на зображенні.

To everyone who stayed in our corner: Fight Night is coming back. ️ #FightNight https://t.co/THPwtB7hTC — EA SPORTS Fight Night (@EASPORTSFN) October 20, 2026

Видавець звернувся до всіх, хто "залишався в кутку серії протягом цих років", і заявив про повернення бренду.

Разом із тим розробники утрималися від розкриття технічних подробиць проєкту чи дати релізу, проте сам факт відродження викликав бурхливу реакцію серед ігрової спільноти. Зокрема з огляду на те, що лишень у вересні з'явилася новина про те, що багатостраждальна франшиза Fight Night перебуває в остаточному нокауті.

Повернення боксерського симулятора стане третім великим відродженням класичних спортивних лінійок Electronic Arts після успішного перезапуску College Football та розробки Skate. Експерти пов'язують таке рішення з глобальними змінами у стратегії компанії після її придбання інвесторами з Саудівської Аравії.

Тим паче Саудівська Аравія активно фінансує професійний бокс, володіє авторитетним виданням The Ring і проводить видовищні поєдинки за участю Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, тому інтерес нових власників до віртуального рингу виглядає цілком логічним.