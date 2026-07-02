Про це повідомила студія Archetype Entertainment, яка продовжує ділитися новими деталями науково-фантастичної рольової гри Exodus.

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Від моменту анонсу шанувальники активно цікавилися, чи дозволить гра повністю створити власну версію головного героя. Багато хто проводив паралелі з Mass Effect, адже Archetype Entertainment заснували колишні ветерани BioWare, а сама гра багато в чому нагадує культову космічну RPG. Втім, розробники підтвердили, що Exodus піде іншим шляхом.

Головним героєм історії стане Джун Аслан – персонаж із заздалегідь прописаною біографією та власною роллю в сюжеті. Якщо в серії Mass Effect гравці могли не лише змінювати зовнішність капітана Шепарда, а й фактично створити власну його версію за допомогою повноцінного редактора, то в Exodus такої можливості не буде.

Натомість студія запропонує лише обмежений набір елементів кастомізації. Гравці зможуть змінити:

зачіску;

рослинність на обличчі;

колір волосся;

колір очей;

макіяж;

татуювання.

Водночас змінювати риси обличчя, пропорції чи інші параметри за допомогою детального редактора не дозволять.

Наш набір функцій персоналізації зосереджений на ретельно підібраних параметрах, а не на повноціному редакторі персонажа з повзунками,

– пояснили розробники.

Таке рішення викликало хвилю критики серед гравців. Після заяви Archetype Entertainment у обговореннях новини в мережі багато користувачів висловили розчарування зовнішністю Джуна Аслана та зазначили, що сподівалися створити власного героя. Дехто навіть заявив, що через відсутність повноцінного редактора персонажа втратив інтерес до гри.

Подібний підхід не є рідкістю для сюжетно орієнтованих RPG. Деякі студії навмисно обмежують кастомізацію, щоб зберегти впізнаваний образ головного героя в катсценах, маркетингових матеріалах та майбутніх сюжетних доповненнях.

Exodus вийде на початку 2027 року для ПК (Steam та Epic Games Store), PlayStation 5, а також Xbox Series X і Series S. Автори обіцяють масштабну космічну оперу з дослідженням планет, яскравими союзниками та інтенсивними боями.

У червні студія вже продемонструвала близько 20 хвилин ігрового процесу, що дозволило краще оцінити бойову систему та загальний стиль гри.