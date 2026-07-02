Об этом сообщила студия Archetype Entertainment, которая продолжает делиться новыми подробностями о научно-фантастической ролевой игре Exodus.

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С момента анонса поклонники активно интересовались, позволит ли игра полностью создать собственную версию главного героя. Многие проводили параллели с Mass Effect, ведь Archetype Entertainment основали бывшие ветераны BioWare, а сама игра почему-то напоминает культовую космическую RPG. Впрочем, разработчики подтвердили, что Exodus пойдет по другому пути.

Главным героем истории станет Джун Аслан – персонаж с заранее прописанной биографией и собственной ролью в сюжете. Если в серии Mass Effect игроки могли не только менять внешность капитана Шепарда, но и фактически создать свою собственную версию персонажа с помощью полноценного редактора, то в Exodus такой возможности не будет.

Вместо этого студия предложит лишь ограниченный набор элементов кастомизации. Игроки смогут изменить:

прическу;

волосы на лице;

цвет волос;

цвет глаз;

макияж;

татуировки.

В то же время изменять черты лица, пропорции или другие параметры с помощью детального редактора не разрешается.

Наш набор функций персонализации сосредоточен на тщательно подобранных параметрах, а не на полноценном редакторе персонажа с ползунками,

– пояснили разработчики.

Такое решение вызвало волну критики среди игроков. После заявления Archetype Entertainment в обсуждениях новости в сети многие пользователи выразили разочарование внешностью Джуна Аслана и отметили, что надеялись создать собственного героя. Некоторые даже заявили, что из-за отсутствия полноценного редактора персонажа потеряли интерес к игре.

Подобный подход не является редкостью для сюжетно-ориентированных RPG. Некоторые студии намеренно ограничивают кастомизацию, чтобы сохранить узнаваемый образ главного героя в кат-сценах, маркетинговых материалах и будущих сюжетных дополнениях.

Exodus выйдет в начале 2027 года для ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, а также Xbox Series X и Series S. Авторы обещают масштабную космическую оперу с исследованием планет, яркими союзниками и интенсивными сражениями.

В июне студия уже продемонстрировала около 20 минут игрового процесса, что позволило лучше оценить боевую систему и общий стиль игры.