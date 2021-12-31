Улітку ми розповідали вам про гравця у Star Citizen, який витратив понад 100 тисяч доларів у цій грі. А все для того, щоб зібрати всі кораблі, які є в цій відеогрі. Здається, найближчим часом його колекція може розширитися, щоправда, попередньо цьому геймеру потрібно буде добряче витратитися.

До теми Геймер витратив 100 тисяч доларів на космічний флот: історія запеклого фаната Star Citizen

Річ у тім, що нещодавно розробники Star Citizen почали продавати преміальний набір кораблів з назвою "Legatus 2951". Просять вони за цей комплект одразу 40 тисяч доларів, а це понад мільйон гривень. Найцікавіше, що автори відеогри навмисно не вказали, що саме входить до його складу.

А тому точна інформація з цього питання з'явиться лише тоді, коли один з його власників поділиться в мережі відповідними даними. Тобто виходить, що всі охочі купують своєрідного "кота в мішку". Цікаво, що придбати цей комплект можуть лише учасники клубу з назвою "Chairman". Його членами є гравці, які задонатили в гру Star Citizen понад тисячу доларів (майже 30 тисяч гривень).

Геймери припускають, що новий набір має бути дуже схожий на попередній подібний комплект, який коштував 36 тисяч доларів. Останній називався "Legatus 2950", а до його складу входило понад сто кораблів, різноманітні покращення та косметичні предмети. На думку гравців, новий комплект подорожчав через те, що розробники додали в нього кораблі, які вийшли цьогоріч.

Набір "Legatus 2951" / Фото Reddit Your_Lordship