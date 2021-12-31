Летом мы рассказывали вам об игроке в Star Citizen, который потратил более 100 тысяч долларов в этой игре. А все для того, чтобы собрать все корабли, которые есть в этой видеоигре. Кажется, в ближайшее время его коллекция может расшириться, правда, предварительно этому геймеру нужно будет изрядно потратиться.

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Дело в том, что недавно разработчики Star Citizen начали продавать премиальный набор кораблей с названием "Legatus 2951". Просят они за этот комплект сразу 40 тысяч долларов, а это более миллиона гривен. Самое интересное, что авторы видеоигры намеренно не указали, что именно входит в его состав.

Поэтому точная информация по этому вопросу появится только тогда, когда один из его владельцев поделится в сети соответствующими данными. То есть выходит, что все желающие покупают своеобразного "кота в мешке". Интересно, что приобрести этот комплект могут только участники клуба под названием "Chairman". Его членами являются игроки, задонатившие в игру Star Citizen более тысячи долларов (около 30 тысяч гривен).

Геймеры предполагают, что новый набор должен быть очень похож на предыдущий подобный комплект, который стоил 36 тысяч долларов. Последний назывался "Legatus 2950", а в его состав входило более ста кораблей, разнообразные улучшения и косметические предметы. По мнению игроков, новый комплект подорожал из-за того, что разработчики добавили в него корабли, которые вышли в этому году.

Набор "Legatus 2951" / Фото Reddit Your_Lordship