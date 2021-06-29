Star Citizen – краудфандинговий проект, начинавшийся как амбициозная видеоигра о космических путешествиях, сейчас все больше напоминает своеобразную финансовую пирамиду. По разным данным за все время разработки (с 2012 года) игра получила более 340 миллионов долларов пожертвований, что поставило ее на 2 место в рейтинге видеоигр с наибольшим бюджетом в истории индустрии, вот только парадокс в том, что она до сих пор находится в тестовой альфа-версии и не имеет хоть какой-то даты релиза.

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На YouTube канале BoredGamer появилось интересное интервью с одним из "китов" игры – геймером под никнеймом JP, который не только продолжает верить в проект, но и потратил более 100 тысяч долларов на внутриигровые покупки, а именно – космические корабли.

Полное интервью с геймером



Во время разговора мужчина рассказал, что в первую очередь расценивал Star Citizen как проект, в который можно вкладывать деньги и с большой вероятностью получить прибыль в долгосрочной перспективе. Преследуя эту идею, в 2017 году он решил сделать первую инвестицию в 5100 долларов, однако зайдя в игру и не увидев ничего кроме "ангара" с немногочисленными кораблями (именно так тогда выглядел Star Citizen) JP был настолько разочарован, что даже хотел вернуть средства, однако политика проекта не позволила ему этого сделать, поэтому мужчина был вынужден смириться с потерей и забыть об игре на некоторое время.

Второй раз JP вернулся к ней в 2019 году, когда ему захотелось поиграть в какой-то проект с возможностью космических приключений. Опробовав EVE Online, геймер был разочарован тем, что в ней нельзя выйти из своего корабля, поэтому решил вернуться в давно забытый Star Citizen, который за два года успел обрасти геймплеем. Именно с этого времени JP продолжает непрерывно "инвестировать" в игру.

Все корабли Star Citizen версии 3.6.2 (2020 года) / изображение Reddit​

По словам мужчины, в какой-то момент он понял, что его перестал интересовать только "инвестиционный проект" – он загорелся желанием собрать все возможные корабли в игре. Однако дело в том, что добавление новых кораблей это, наверное, единственное чем занимаются создатели проекта и теперь геймер, как он сам признается, просто не может удержаться, чтобы не приобрести каждую свеженькую космическую посудину.

Однако не только они привлекают этого удивительного геймера в Star Citizen. Он утверждает, что ему нравится и то, что игра до сих пор находится в альфа-версии, а самое большое наслаждение ему, как разработчику программного обеспечения, приносит "охота на баги".

JP твердо уверен в будущем проекта и утверждает, что и в дальнейшем будет покупать все возможные корабли, а боится только одного – что конечная версия игры ему не понравится.