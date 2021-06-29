Star Citizen – краудфандинговий проєкт, що розпочинався як амбітна відеогра про космічні подорожі, зараз усе більше нагадує своєрідну фінансову піраміду. За різними даними за весь час розробки (з 2012 року) гра отримала понад 340 мільйонів доларів пожертв, що поставило її на 2 місце у рейтингу відеоігор з найбільшим бюджетом в історії індустрії, ось тільки парадокс в тому, що вона досі перебуває в тестовій альфа-версії та не має бодай якоїсь дати релізу.

Які ігри випередила Star Citizen? 10 відеоігор з найбільшим бюджетом: рейтинг

На YouTube каналі BoredGamer вийшло цікаве інтерв'ю з одним із "китів" цієї гри – геймером під нікнеймом JP, який не лише продовжує вірити в проєкт, але й витратив понад 100 тисяч доларів на внутрішньоігрові покупки, а саме – космічні кораблі.

Повне інтерв'ю з геймером



Під час розмови чоловік розповів, що першочергово розцінював Star Citizen як проєкт, в який можна вкладати гроші та з великою ймовірністю отримати прибуток в довгостроковій перспективі. Дотримуючись цієї ідеї, у 2017 році він вирішив зробити першу інвестицію сумою в 5100 доларів, проте зайшовши в гру і не побачивши нічого окрім "ангару" з нечисленними кораблями (саме так тоді виглядав Star Citizen) JP був настільки розчарований, що навіть хотів повернути кошти, проте політика проєкту не дозволила йому цього зробити, тому чоловік був вимушений змиритися з втратою і забути про гру на деякий час.

Вдруге JP повернувся до неї у 2019 році, коли йому закортіло пограти в якийсь проєкт з можливістю космічних пригод. Після випробування EVE Online, геймер був розчарований тим, що в ній не можна вийти зі свого корабля, тому він вирішив повернутися у давно забутий Star Citizen, який за два роки устиг обрости геймплеєм. Саме з того часу JP продовжує невпинно "інвестувати" кошти в гру.

Усі кораблі Star Citizen версії 3.6.2 (2020 року) / зображення Reddit

За словами чоловіка, у якийсь момент він зрозумів, що його перестав цікавити лише "інвестиційний проєкт" – він загорівся бажанням зібрати всі можливі кораблі в грі. Однак річ у тому, що додання нових кораблів це, напевно, єдине чим займаються творці проєкту і тепер геймер, як він сам зізнається, просто не може втриматися, щоб не придбати кожну свіженьку космічну посудину.

Проте не лише вони приваблюють цього дивного геймера у Star Citizen. Він стверджує, що йому подобається й те, що гра досі перебуває в альфа-версії, а найбільшу насолоду йому, як розробнику програмного забезпечення, приносить "полювання на баги".

JP твердо впевнений у майбутньому проєкту та стверджує що і надалі буде купувати усі можливі кораблі, а боїться лише одного – що кінцева версія гри йому не сподобається.