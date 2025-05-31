Elden Ring Nightreign розійшлася тиражем понад 2 мільйони копій попри "змішані" відгуки
- Elden Ring Nightreign продалася тиражем понад 2 мільйони копій, попри "змішані" відгуки на Steam.
- Гра стартувала з рейтингом 63% позитивних відгуків, проте мала піковий онлайн понад 313 тисяч користувачів.
- Події відбуваються в альтернативній версії Замогилля, де гравці мають перемогти Нічних Володарів протягом трьох днів.
Новий кооперативний roguelike екшен Elden Ring Nightreign від японської студії FromSoftware та видавця Bandai Namco стартував із "змішаними" оцінками на Steam, проте вже на релізі продемонстрував високі продажі.
У день виходу сумарні відвантаження у роздріб та цифрові продажі гри на всіх платформах перевищили 2 мільйони копій, розповідає 24 Канал. У офіційному акаунті Elden Ring у соцмережі X творці подякували гравцям за підтримку: "Темрява опустилася на Тіньові землі, і два мільйони нічних мандрівників повстали проти неї".
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Події Nightreign розгортаються паралельно з основною історією Elden Ring в альтернативній версії Замогілля – Замогильних Степах, які колись процвітали під захистом богів, але нині занурені в ніч.
Гравці в ролі нічних мандрівників (соло або в команді до трьох осіб) мають пережити три ігрові дні тривалістю по 15 хвилин і перемогти Нічних Володарів – могутніх супротивників, що загрожують регіону. До речі, модер вже випустив режим для двох гравців в Elden Ring Nightreign, який вже доступний на Nexus Mods.
Попри сильний старт продажів, рейтинг Nightreign у Steam склав 63% позитивних відгуків, що є найнижчим показником серед усіх ігор FromSoftware на цій платформі. Водночас піковий онлайн сягнув понад 313 тисяч користувачів, що стало другим найкращим результатом в історії студії.
Гра вийшла 30 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та S. Вже наступного тижня очікується патч 1.02, який полегшить проходження гри для соло-гравців.