Закрилася студія, яка довгий час стояла за розробкою головного конкурента GTA
Джерело:Linkedin Volition
Шведська корпорація Embracer Group повідомила про суттєві скорочення персоналу в рамках якого відбулося закриття цілої студії, що довгі роки вважалася основним конкурентом Rockstar та їх GTA. Деталі – у матеріалі.
Схоже, що світ більше не побачить нової безшабашної гри в серії Saints Row, принаймні, не від оригінальних творців з Volition.
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Розробники франшизи Saints Row, яка довгий час була єдиним конкурентом GTA, та в дечому культової Red Faction припиняють своє існування після 30 років плідної праці, оскільки їх власники з Embracer Group прийняли рішення про ліквідацію студії в рамках програми реструктуризації.
Останні роки Volition важко назвати успішними. Розробники мали неабиякі проблеми через низькі продажі проєкту Agents of Mayhem.
Потому вони ще раз "сіли в калюжу" з перезапуском серії Saints Row, який не лише не привернув нових фанатів, а й розгнівав відданих шанувальників серії й гра стала провальною попри амбітний бюджет.
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Попри те, що геймери розуміли, що над Violition нависла загроза, новина про ліквідацію студії все ж стала шоком для багатьох.
Оголошення про це було зроблено на LinkedIn сторінці компанії, де ті заявили, що пишаються роботою, яку виконали за останні три десятиліття.
Повна заява / Фото з Linkedin
Volition подякували шанувальникам за їх багаторічну підтримку та оголосили, що допоможуть своїм працівникам знайти нові можливості працевлаштування.