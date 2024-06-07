Українська художниця показала, який би вигляд мав Еней Котляревського у сетингу відеогри Hades

Користувачка соцмережі X під ніком El_mad_art поділилася своїм дивовижним творінням – артом, який помістив Енея з поеми Івана Котляревського у сетинг популярної відеогри Hades.

Hades вже заслуговує на статус культової гри не лише через розмаїтий та крутий ігровий процес, який отримав широке визнання критиків та геймерів, але й через свій мальовничий сетинг, який змушує геймерів з головою поринути у давньогрецьку міфологію.

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Світ гри від Supergiant Games повниться різноманітними персонажами: від Богів Олімпу як Зевс чи Артеміда до таких відомих героїв як Тесей чи Ахіллес.

Художниця та користувачка соцмережі X під ніком El_mad_art у колаборації з Unity-розробником Олександром Пономаренком, створили дивовижну ілюстрацію, покликану уявити як міг би виглядати головний герой поеми Івана Котляревського Енеїда, якби його помістили у світ популярної гри.

Еней Котляревського – це бурлескно-травестійна версія відомого героя античної міфології, який був сином Анхіса й Афродіти та найславетнішим правителем Трої після Гектора, який пав від руки Ахіллеса.



Ахіллесу варто було б накивати п'ятами, якби у Hades був Еней / Фото з соцмережі X / El_mad_art

Авторам вдалося блискуче стилізувати відомого персонажа до ладу іншим NPC Hades, але при цьому додати йому українського колориту.

Люлька, козацька чуприна, шабля та тризуб на персні виглядають настільки органічно в дизайні персонажа, ніби він створений не ентузіастами, а є секретним персонажем гри, якого розробники чомусь забули додати.

Творці світлини відмітили акаунт Supergiant Games в постах у соцмережі X, але ті ще ніяк не відреагували на це приголомшливе творіння. Хоча ми думаємо, що вони будуть в захваті, як і всі українські геймери.