Виглядає прекрасно: ентузіаст переніс перший Far Cry на ігровий рушій від Crysis – відео

Ентузіаст вирішив перенести класичну відеогру Far Cry на ігровий рушій від Crysis. Геймер назвав свій проєкт FarCrysis, а також вже випустив демоверсію цієї модифікації.

Ми вже розповідали вам про "знущання" одного геймера над відеогрою Horizon Zero Dawn, який вирішив запустити її із роздільною здатністю 72p. Але сьогодні ситуація більш класична, бо ентузіаст вирішив "оживити" першу частину Far Cry.

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Перенесенням цієї гри займається моддер із нікнеймом Flowgroover. Результатом своєї роботи він вирішив поділитися на відомій платформі Mod DB. Весь контент цього сайту присвячений різноманітним модифікаціям, а також він вважається одним із найпопулярніших у цій сфері. Геймер поділився модифікацією із назвою FarCrysis, у якій він вирішив перенести Far Cry 2004 року на ігровий рушій від гри Crysis. Остання створена на CryEngine 2, який є наступником CryEngine (ігровий рушій у першому Far Cry).

Поки геймерам доступна лише демоверсія цього проєкту, а точна дата релізу повноцінного моду взагалі невідома. У цій версії є всього три локації з оригіналу 2004 року: тренувальний полігон, Fort та Pier. Зброї поки також малувато, бо зараз лише є: мачете, Desert Eagle, P90, M4, Sniper, M249, G36, G4.

Користувач Flowgroover відзначив, що у відеогрі є всі функції з оригіналу, а цю модифікацію він випустив, бо хотів побачити реакцію спільноти на його роботу. Якщо геймерам сподобається такий мод, то він планує продовжити свою роботу.

Варто відзначити, що модифікація Flowgroover виглядає прекрасно, щоправда, з кольорами та контрастністю можна ще трохи попрацювати. Завантажити мод FarCrysis можна за цим посиланням, але зазначимо, що для роботи цієї модифікації потрібна оригінальна гра Crysis.

Перший Far Cry на ігровому рушії від Crysis – відео

Скріншоти із модифікації FarCrysis / Flowgroover