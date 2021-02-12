Энтузиаст решил перенести классическую видеоигру Far Cry на игровой движок от Crysis. Геймер назвал свой проект FarCrysis, а также уже выпустил демоверсию этой модификации.

Мы уже рассказывали вам об "издевательстве" одного геймера над видеоигрой Horizon Zero Dawn, который решил запустить ее с разрешением 72p. Но сегодня ситуация более классическая, поскольку энтузиаст решил "оживить" первую часть Far Cry.

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Переносом этой игры занимается моддер с никнеймом Flowgroover. Результатом своей работы он решил поделиться на известной платформе Mod DB. Весь контент этого сайта посвящен разнообразным модификациям, а также он считается одним из самых популярных в этой сфере. Геймер поделился модификацией под названием FarCrysis, в которой он решил перенести Far Cry 2004 года на игровой движок от игры Crysis. Последняя создана на CryEngine 2, который является наследником CryEngine (игровой движок в первом Far Cry).

Пока геймерам доступна только демоверсия этого проекта, а точная дата релиза полноценного мода вообще неизвестна. В этой версии есть всего три локации с оригинала 2004 года: тренировочный полигон, Fort и Pier. Оружий пока также маловато, потому что сейчас есть только: мачете, Desert Eagle, P90, M4, Sniper, M249, G36, G4.

Пользователь Flowgroover отметил, что в видеоигре есть все функции с оригинала, а эту модификацию он выпустил, потому что хотел увидеть реакцию сообщества на его работу. Если геймерам понравится такой мод, то он планирует продолжить свою работу.

Стоит отметить, что модификация Flowgroover выглядит прекрасно, правда, с цветами и контрастностью можно еще немного поработать. Скачать мод FarCrysis можно по этой ссылке, но отметим, что для работы этой модификации требуется оригинальная игра Crysis.

Первый Far Cry на игровом движке от Crysis​ – видео

Скриншоты с модификации FarCrysis / Flowgroover