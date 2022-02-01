Усі шанувальники ігор знають, що кілька тижнів тому відбувся довгоочікуваний реліз відеогри God of War на PC. Цей проєкт отримав дуже високі оцінки від гравців та журналістів, а також став найуспішнішою грою Sony в сервісі Steam.

Детальніше Рекордний онлайн та дуже позитивні відгуки: як відеогра God of War стартувала в Steam

Сподобався він й користувачам, які займаються розробкою різноманітних модифікацій. А з їхніми кумедними роботами повинні були стикатися майже всі геймери. Наприклад, моддери замінювали Кратоса на Карла "CJ" Джонсона, збривали йому бороду, а також перетворювали на дивного монстра.

За досить нестандартну роботу взявся й блогер з нікнеймом Speclizer. Річ у тім, що цей моддер захотів показати, який вигляд мала б відеогра God of War, якби розробники з Santa Monica Studio додали в неї вид від першої особи.

Варто відзначити, що йому це вдалося, щоправда, повноцінно реалізувати такий режим в ентузіаста не вийшло. Поки Speclizer зміг адаптувати лише пролог під вид від першої особи. Також він додав, що нинішню версію моду не буде викладати у відкритий доступ.

З таким видом God of War дійсно змінюється, а в таку версію відеогри можна навіть спокійно грати. Щоправда, навряд чи можна написати, що стало якось краще. Річ у тім, що гра взагалі непристосована до виду від першої особи, а особливо помітно це в динамічних заскриптованих сценах. У такі моменти дуже важко зрозуміти, що взагалі сталося.

Напевно, подібна модифікація може зацікавити тих шанувальників God of War, які шукають новий виклик у цій грі. Наостанок додамо, що користувачам мережі цей запис дуже сподобався, а загалом він вже зібрав майже 5 тисяч переглядів.

Який вигляд могла б мати відеогра God of War з видом від першої особи: відео