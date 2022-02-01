Все поклонники игр знают, что несколько недель назад состоялся долгожданный релиз видеоигры God of War на PC. Этот проект получил очень высокие оценки от игроков и журналистов, а также стал самой успешной игрой Sony в сервисе Steam.

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Понравился он и пользователям, которые занимаются разработкой различных модификаций. А с их забавными работами должны были сталкиваться почти все геймеры. Например, моддеры заменяли Кратоса на Карла "CJ" Джонсона, сбривали ему бороду, а также превращали в странного монстра.

За довольно нестандартную работу взялся и блогер с никнеймом Speclizer. Дело в том, что этот моддер захотел показать, как выглядела бы видеоигра God of War, если бы разработчики из Santa Monica Studio добавили в нее вид от первого лица.

Стоит отметить, что ему это удалось, правда, полноценно реализовать такой режим у энтузиаста не получилось. Пока Speclizer смог адаптировать только пролог под вид от первого лица. Также он добавил, что нынешнюю версию мода не будет выкладывать в открытый доступ.

С таким видом God of War действительно меняется, а в такую версию видеоигры можно даже спокойно играть. Правда, вряд ли можно написать, что стало как-то лучше. Дело в том, что игра вообще не приспособлена к виду от первого лица, а особенно это заметно в динамических заскриптованных сценах. В такие моменты очень тяжело понять, что вообще произошло.

Наверное, подобная модификация может заинтересовать тех поклонников God of War, которые ищут новый вызов в этой игре. Напоследок добавим, что пользователям сети эта запись очень понравилась, а в целом она уже собрала почти 5 тысяч просмотров.

Как могла бы выглядеть видеоигра God of War с видом от первого лица: видео