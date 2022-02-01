Ентузіаст показав, який вигляд могла б мати гра God of War з видом від першої особи

Блогер з нікнеймом Speclizer поділився в мережі нестандартною роботою за мотивами God of War. Він показав, який вигляд могла б мати ця відеогра з видом від першої особи.

Усі шанувальники ігор знають, що кілька тижнів тому відбувся довгоочікуваний реліз відеогри God of War на PC. Цей проєкт отримав дуже високі оцінки від гравців та журналістів, а також став найуспішнішою грою Sony в сервісі Steam.

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Сподобався він й користувачам, які займаються розробкою різноманітних модифікацій. А з їхніми кумедними роботами повинні були стикатися майже всі геймери. Наприклад, моддери замінювали Кратоса на Карла "CJ" Джонсона, збривали йому бороду, а також перетворювали на дивного монстра.

За досить нестандартну роботу взявся й блогер з нікнеймом Speclizer. Річ у тім, що цей моддер захотів показати, який вигляд мала б відеогра God of War, якби розробники з Santa Monica Studio додали в неї вид від першої особи.

Варто відзначити, що йому це вдалося, щоправда, повноцінно реалізувати такий режим в ентузіаста не вийшло. Поки Speclizer зміг адаптувати лише пролог під вид від першої особи. Також він додав, що нинішню версію моду не буде викладати у відкритий доступ.

З таким видом God of War дійсно змінюється, а в таку версію відеогри можна навіть спокійно грати. Щоправда, навряд чи можна написати, що стало якось краще. Річ у тім, що гра взагалі непристосована до виду від першої особи, а особливо помітно це в динамічних заскриптованих сценах. У такі моменти дуже важко зрозуміти, що взагалі сталося.

Напевно, подібна модифікація може зацікавити тих шанувальників God of War, які шукають новий виклик у цій грі. Наостанок додамо, що користувачам мережі цей запис дуже сподобався, а загалом він вже зібрав майже 5 тисяч переглядів.

Який вигляд могла б мати відеогра God of War з видом від першої особи: відео