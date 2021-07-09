Геймери в захваті: ентузіаст створив мод для Minecraft, який захищає персонажів від смерті

Шанувальник відеогри Minecraft поділився цікавою модифікацією для цієї гри. Свою роботу він виклав на Reddit, а вже користувачі цієї платформи її високо оцінили.

Напевно, всі геймери знають, що у відеогрі Minecraft можна реалізувати навіть найбожевільніший задум. Деякі гравці можуть роками відтворювати різноманітні всесвіти у цій грі, а інші витрачають чимало часу на створення чудернацьких механізмів.

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Головного героя цієї історії навряд чи можна віднести до якоїсь з цих категорій, але відзначити його пост потрібно. Річ у тім, що запис користувача з нікнеймом MrMakistein викликав справжній фурор на платформі Reddit: понад 4 мільйони переглядів, 109 тисяч вподобань та 2 тисячі коментарів. Варто відзначити, що цей запис вже потрапив до когорти найкращих за останній рік у розділі Minecraft.

Отже, геймер MrMakistein створив для цієї гри модифікацію, яка захищає головного героя від смерті. Тут важливо відзначити, що вона не робить його невразливим, а лише захищає. Можливо, звучить й дивно, тому спробуємо пояснити на конкретних прикладах:

Отримати шкоду від кактусів не можна, бо вони зменшуються, коли головний герой до них наближається.

Потонути також не вийде, бо у героя з'являться нарукавники для плавання.

Предмети, які падають на голову персонажів, не завдають жодної шкоди.

Розбитися після падіння з великої висоти також не можна, бо в польоті на голові героя з'явиться невеликий пропелер.

Ентузіаст вже відзначив, що на цьому зупинятися не збирається. У майбутньому він планує розширити захисний арсенал у своїй модифікації. Наостанок варто лише відзначити, що посилання для завантаження цього моду можна знайти в коментарях до цього посту.

Трейлер модифікації MrMakistein – відео