Наверное, все геймеры знают, что в видеоигре Minecraft можно реализовать даже самый безумный замысел. Некоторые игроки могут годами воссоздавать различные вселенные в этой игре, а другие тратят немало времени на создание необычных механизмов.

К теме Одним ударом снес гору: энтузиаст выпустил оригинальную модификацию для Minecraft – видео

Главного героя этой истории вряд ли можно отнести к какой-то из этих категорий, но отметить его пост нужно. Дело в том, что запись пользователя с никнеймом MrMakistein вызвала настоящий фурор на платформе Reddit: более 4 миллионов просмотров, 109 тысяч лайков и 2 тысячи комментариев. Стоит отметить, что эта запись уже попала в число лучших за последний год в разделе Minecraft.

Итак, геймер MrMakistein создал для этой игры модификацию, которая защищает главного героя от смерти. Здесь важно отметить, что она не делает его неуязвимым, а лишь защищает. Возможно, звучит странно, поэтому попробуем объяснить на конкретных примерах:

Получить урон от кактусов нельзя, потому что они уменьшаются, когда главный герой к ним приближается.

Утонуть также не получится, потому что у героя появятся нарукавники для плавания.

Предметы, падающие на голову персонажей, не наносят никакого вреда.

Разбиться после падения с большой высоты также нельзя, потому что в полете на голове героя появится небольшой пропеллер.

Энтузиаст уже отметил, что на этом останавливаться не собирается. В будущем он планирует расширить защитный арсенал в своей модификации. Напоследок стоит лишь отметить, что ссылку для загрузки этого мода можно найти в комментариях к этому посту.

Трейлер модификации MrMakistein​ – видео