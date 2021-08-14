Якщо вам подобається карта Mirage із Counter-Strike: Global Offensive, то нове творіння, що набирає популярність у Steam Workshop може справді вас зацікавити. Геймер під нікнеймом Pyro створив модифікацію "Mirage story mode", яка не лише розширює карту, додаючи купу нових місць та секретів, але й приносить у неї сюжет.

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Фактично Pyro вдалося створити таку собі "міні гру" всередині гри, яка проходить на добре відомій шанувальникам CS: GO карті у марокканському стилі, проте не у звичний час, а трохи ближче до сутінків. Суть місії, на перший погляд, доволі проста – потрібно знайти та захопити певні секретні документи, але як попереджає творець модифікації "це буде зовсім не легко".

Нова локація / зображення steamcommunity.com

На заваді у досягненні цілі вам стане низка опонентів, а також різноманітні перешкоди та головоломки, для обходу яких вам буде потрібно знайти перепустки та інші предмети, що допоможуть вам увійти до потрібних локацій. Окрім цього геймер також розширив мапу, наповнивши її "великою кількістю нових інтер'єрів, місць та секретів". В модифікацію можна грати як на самоті, так і в компанії друзів.

Одна з нових кімнат, створених модером / зображення steamcommunity.com

Модер також опублікував короткий опис наявних завдань та розташування всіх секретів, на той випадок якщо гравцям захочеться віднайти їх усі, проте буде важко зробити це самотужки.

Після публікації свого творіння, Pyro отримав чимало компліментів виконаній роботі від інших гравців та за його словами не хоче зупинятися на цьому і просить спільноту порекомендувати йому над якою наступною картою слід "попрацювати" в подібному стилі. Охочим самотужки випробувати модифікацію потрібно завантажити її із майстерні CS: GO у Steam.