Если вам нравится карта Mirage из Counter-Strike: Global Offensive, то новое творение, набирающее популярность в Steam Workshop может действительно вас заинтересовать. Геймер под никнеймом Pyro создал модификацию "Mirage story mode", которая не только расширяет карту, добавляя кучу новых мест и секретов, но и привносит в нее сюжет.

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Фактически Pyro удалось создать некую "мини игру" внутри игры, которая проходит на хорошо известной поклонникам CS: GO карте в марокканском стиле, однако не в обычное время, а чуть ближе к сумеркам. Суть миссии, на первый взгляд, довольно проста – нужно найти и захватить определенные секретные документы, но как предупреждает создатель модификации "это будет отнюдь не легко".

Новая локация / изображение steamcommunity.com

На пути к достижению цели вам станет ряд оппонентов, а также различные препятствия и головоломки, для обхода которых вам нужно будет найти пропуска и другие предметы, что помогут войти в нужные локации. Кроме этого геймер также расширил карту, наполнив ее "большим количеством новых интерьеров, мест и секретов". В модификацию можно играть как одному, так и в компании друзей.

Одна из новых комнат, созданных модером / изображение steamcommunity.com

Модер также опубликовал краткое описание имеющихся задач и расположение всех секретов, на тот случай если игрокам захочется найти их все, но будет трудно сделать это самостоятельно.

После публикации своего творения, Pyro получил немало комплиментов выполненной работе от других игроков и по его словам не хочет останавливаться на этом и просит сообщество порекомендовать ему над какой следующей картой следует "поработать" в подобном стиле. Желающим самостоятельно испытать модификацию нужно загрузить ее из мастерской CS: GO в Steam.