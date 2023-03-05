Шанувальники Minecraft та Roblox увесь час сперечаються у званні найкреативніших геймерів. У той час, як у кубічному проєкті Mojang блогеру стало цікаво скільки файлів можна видалити з гри, аби вона працювала далі, команда ентузіастів створила у Roblox справжнісінький аналог Call of Duty, який просто підкорив фанатів відомого шутера, повідомляє 24 Канал.

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Використовуючи можливості ігрового рушія Roblox, каліфорнійська команда розробників під тегом MAXIMILLIAN, що складається всього з 5 осіб, створила, фактично, власну гру під назвою Frontlines.

Завдяки нереальним зусиллям та таланту, ентузіастам вдалося настільки точно відтворити естетику та геймплей сучасних CoD, що навіть деякі хардкорні шанувальники франшизи від Activision стверджують, що ця копія вийшла кращою, ніж останні ігри серії.

This is NOT Call of Duty, it's Roblox...



Kill Cams

Tac Sprint

Classic Minimap

Slide Cancelling

Weapon Customization pic.twitter.com/0BdPxNcM1N — Jake Lucky (@JakeSucky) February 27, 2023

Наразі у грі доступні два режими: "Team Deathmatch" та "Capture The Flag".

Наголошується, що в проєкті можна налаштовувати зброю, а також використовувати такі знайомі фанатам шутерів механіки як тактичний спринт та ковзання.

Випробувати новинку можна безплатно, зареєструвавшись на сайті Roblox та знайшовши там Frontlines у пошуку.